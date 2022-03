E-Cupt Napoli: visite ed esami, quando sarà riattivato il servizio di prenotazione online?

Pubblichiamo online la lettera di Alfredo Di Fede, ieri apparsa sulle pagine del Mattino. All'attenzione un problema non ancora risolto: l'attivazione centralizzata del Centro di prenotazioni in Campania tramite una App, dopo la sospensione delle singole applicazioni per fissare la data di visite ed esami nelle strutture sanitarie. In particolare a Napoli, il lettore del giornale e altri utenti segnalano pesanti disagi e caldeggiano il completamento della migrazione del servizio promossa dalla Regione. La svolta è attesa, l'impegno è quello di continuare a monitorare la situazione.

Gentile redazione de Il Mattino faccio presente che dal 5 novembre 2021, data del vostro articolo a firma Maria Pirro dal Mattino online, nulla è cambiato, l'app E-Cupt attualmente funziona solo per azienda ospedaliera universitaria Federico II, Asl Napoli 3 Sud. ospedale di Caserta e Cardarelli. Ma non per tutti i distretti sanitari soprattutto quelli di Napoli. Come sapete E-cupt funzionava bene ed evitava lunghe code per le prenotazioni delle visite, in tempo di Covid non è poco: ci dicono che è in manutenzione, chiedo se è possibile approfondire far sentire la nostra voce di noi cittadini, poiché mi meraviglio (si fa per dire) che ancora oggi, 15 marzo 2022, la app E-Cupt non funzioni per importanti strutture come il distretto 27 e molti altri distretti di Napoli centro, se è possibile almeno sapere una data di fine lavori una luce. Grazie.





