«Campania, disagio degli adolescenti ingestibile senza adeguati reparti»

di Maria Pirro

Giovedì 13 Settembre 2018, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattromila suicidi all'anno in Italia, oltre la metà evitabili. "È possibile affrontare il disagio, soprattutto con i ragazzi, ma in tutta la Campania non ci sono strutture dedicate a loro, mancano anche i posti letto negli ospedali per affrontare le crisi". A sollevare il caso è Fedele Maurano, direttore del dipartimento di psichiatria dell'Asl Napoli 1 Centro.«Il problema vero è cogliere il disagio, dimostrando attenzione alle relazioni e non solo alle prestazioni. E quindi, fare attenzione ai sorrisi, a prescindere se si va male o bene a scuola, prima che si determinino comportamenti chiari di malessere come le fughe o l'isolamento in una stanza, la richiesta di denaro, l'aggressività nei confronti dei genitori. Tutti sintomi che si manifestano quando già si è andati oltre. La prevenzione consiste nel valorizzare l'intero mondo interiore».«Il mondo virtuale concorre a riempire dei vuoti e a rinforzare in maniera finta tutto quello che si chiede: di essere accolti, riconosciuti, in qualche modo amati. È una distorsione della realtà, che non risolve la situazione. Resta dentro una voragine, chat e messaggini rappresentano una rete per tante persone ma solo illusoria. E' importante accompagnare un adolescente anche in quelle che sono le sue fantasie, i suoi pensieri, l'aver paura: è utile riconoscere i sentimenti, non negandoli subito, e far percepire una partecipazione emotiva rispetto al dolore, pur ammettendo di non poter fare granché, ma dimostrando di esserci, che l'altro è importante, non sempre bello, buono, bravo, intelligente».«C'è un aumento della sofferenza, perché sono venuti meno i legami sociali, dai gruppi ai collettivi, e l'idealità. Sempre più si è ridotti alla dimensione dell'io».«Il problema è molto complesso: non ci sono posti letto per acuti in ospedale e Asl, per cui si ricorre al servizio psichiatrico per adulti. E lì l'esperienza del ricovero diventa drammatica. Vanno creati luoghi diversi, quanto meno spersonalizzati, per prendersi cura dei ragazzi».«Una 16enne, affidata alla nonna che però non è in grado di assisterla, già al secondo tentativo di suicidio: i gesti autolesivi hanno un significato più profondo. Per questo, abbiamo provato ad andare a casa, con gli infermieri; anche a causa della carenza di risorse è poi stato necessario il ricovero nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura al San Giovanni Bosco».«Un ragazzo, di quasi 17 anni, in seguito a una disposizione giudiziaria inserito in una comunità, dove ha distrutto tutto: è scattato il trattamento sanitario obbligatorio in una struttura fuori Napoli, quindi il ricovero, adesso non sappiamo dove trasferirlo. Mancano comunità territoriali adeguate e appropriate per rispondere al disturbo vero e proprio. Perché il problema non riguarda solo i casi acuti ma anche le difficoltà dopo la degenza».«Stiamo lavorando per creare un centro territoriale per affrontare le crisi in età adolescenziale, gestito da professionisti competenti e in collegamento con una realtà ospedaliera. Ma è ancora un progetto, mentre è operativo "Intempo", uno spazio di ascolto e consultazione per adolescenti con accesso libero e gratuito».«Ciò accade perché mancano posti letto per acuti, in città ce ne sono 28 anziché 80, non viene privilegiata l'assistenza territoriale, i programmi di questo tipo non sono finanziati, e gli operatori sono pochi e fanno quello che possono, ma è evidente che c'è anche un arretramento rispetto agli intenti della riforma Basaglia».«C'è un assetto organizzativo forte, ma servono investimenti. Per gli adolescenti, l'obiettivo deve essere dare risposte diverse e innovative. Ma solo il 2,4 per cento anziché il 5 per cento previsto come budget dal fondo sanitario regionale e dei bilanci aziendali in Campania è destinato alla salute mentale».«Si può andare dal medico di famiglia che rappresenta il tramite con il sistema sanitario, oppure direttamente nelle sedi dei servizi di salute mentale e neuropsichiatria: ce n'è una per ogni distretto, con accesso sempre libero, e 5 unità garantiscono la continuità assistenziale, durante la notte, per le urgenze. Ma si registrano forti difficoltà nel mantenere in piedi anche queste strutture».