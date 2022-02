Via il cartello: «Qui non posso entrare». Cani e gatti oggi sono ammessi anche in ospedale. Fanno visita ai loro padroncini, ai piccoli pazienti ricoverati, «perché li aiutano a rendere meno faticosi i periodi di degenza, soprattutto quelli particolarmente lunghi». Lo hanno constatato gli operatori dell’Irccs materno-infantile “Burlo Garofolo” di Trieste, che hanno sviluppato il progetto “Pet visiting. Un amico a quattro zampe”. Qui gli incontri sono consentiti già dal 10 agosto 2021. Sono considerati «una delle cure più significative e ad alto impatto per il benessere, il recupero e la "risalita" dai momenti difficili». Emozioni visibili nel video realizzato dagli studenti dell’istituto tecnico nautico Galvani, nell’ambito dei percorsi di alternanza Scuola-lavoro. E benefici simili vengono segnalati dagli anziani: 1,8 milioni vivono con un felino.

Nove su dieci tra gli over 65 ritengono che la pet abbia un impatto positivo sulla salute, in particolare sull'umore e la serenità (dati del Centro studi Senior Italia FederAnziani). La sensazione trova conferma in diversi studi scientifici che affermano che l'animale tanto amato anche da Charles Baudelaire contribuisce alla riduzione dell'ipertensione, scaccia la solitudine e la depressione. E questo, non solo nella giornata nazionale del gatto, che ricorre oggi.

