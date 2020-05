Coronavirus e aperitivo, quei rischi (altissimi) sottovalutati

C'è un rischio sottovalutato a tavola, che potrebbe portare a una impennata di contagi. Con la riapertura di ristoranti e bar, e il ritorno della movida, sia pure fino a un'ora prima della mezzanotte in Campania, tutte le misure di igiene e prevenzione potrebbero essere neutralizzate da un gesto automatico, ad esempio, durante l'aperitivo.



Per ridurre il pericolo di trasmissione del coronavirus, non può bastare infatti pulire le mani con l'amuchina e mantenere la distanza tra le persone, se si prendono poi gli stuzzichini dalla stessa ciotola, portando le mani alla bocca. Con questo gesto, è facile che ci sia un contatto con la saliva degli altri commensali e avventori del locale. Senza considerare che i vari contenitori andrebbero di volta in volta svuotati, e lavati. Sarebbe meglio servire noccioline, patatine e salatini in «busta» o, almeno, utilizzare un cucchiaino per prendere la propria porzione. Una precauzione banale quanto efficace, come conferma Lucia Marino, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro, che ha previsto un programma di interventi per la vigilanza, «perché non è indicato un divieto specifico di somministrazione nelle ordinanze e anche negli allegati. Ognuno dovrebbe avere, però, una propria ciotolina: a prescindere dal Covid, non si dovrebbe mangiare nella stessa, in modo da evitare la contaminazione degli alimenti». Ultimo aggiornamento: 19:30