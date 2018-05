Punta Campanella: la danza dei delfini

di Daniela De Crescenzo

Mercoledì 30 Maggio 2018, 19:37

I delfini danzano nella Baia di Ieranto a Massa Lubrense. Protagonisti dell'avvistamento, non certo il primo in questa riserva naturale, gli operatori del Parco Marino di Punta Campanella che ieri mattina hanno visto la loro barca circondata dagli splendidi animali che saltavano e ballavano. A bordo, insieme a Luca Urro e Nicola Guida, anche il direttore del Parco, Antonino Miccio che ha commentato: «È sempre emozionante incontrare questi splendidi mammiferi nel Parco». Non ci resta che tentare anche noi l'avventura e contare sulla buona sorte.