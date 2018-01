Sanità Tà Tà: musica e visite guidate nel rione di Totò

di Daniela De Crescenzo

Giovedì 4 Gennaio 2018, 10:52

Si chiudono domani al Rione Sanità le iniziative in omaggio di Totò a 50 anni dalla sua scomparsa.Si chiama "Sanità Tà Tà Musica e cultura nel cuore della città" il format ideato dalla terza Municipalità in collaborazione con la Jesce Sole, commercianti, associazioni e abitanti del territorio per far emergere il tanto che di bello ha il quartiere. E quindi bella musica, visite guidate e buon cibo per una conoscenza approfondita del rione di Totò.Ecco il programma.La musica. Ci saranno show in diversi punti, ma il cuore della serata sarà il palco Sanità “Bianca Azzurro” dove si esibiranno: Gianni Simioli, Ida Rendano, Tony Tammaro, Valentina Stella , Lucariello, Daniele Sepe, Andrea Tartaglia, Valerio Jovine, Massimo Jovine, Ivan Granatino, Ciro Giustiniani, Loredana Simioli.Per tutta la giornata si susseguiranno le iniziative culturali.Dalle 10 alle 17 visite guidate alla Acquaquiglia del Pozzaro. Ingresso gratuito.Dalle 18 alle 19 visita guidata gratuita Catacombe di San Gaudiosoprenotazione obbligatoria allo 0817443714 o alla mail prenotazioni@catacombedinapoli.it. Ingresso dalla Basilica in Piazza Sanità 14.Ore 18 l'Associazione culturale Celanapoli-Necropoli Ellenistica di Neapolisorganizza una visita guidata e gratuita su prenotazione per 25 persone(prenotazione obbligatoria al 347 559 72 31).Dalle 19 alle 20.30 l'associazione Vergini- Sanità propone la visita all' Acquedotto Augusteo del Serino. Per info e prenotazioni 3407031630. Contributo suggerito: 3 euro.Alle 21 l'associazione GettalaRete organizza la visita al Complesso Monumentale Vincenziano (Chiesa di S. Vincenzo de' Paoli e Cappella delle Reliquie). Contributo suggerito: 3 euro. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3476065947 e 3460784370 o alla mail associazione@gettalarete.it.