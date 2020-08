VediNapoli: slowfood a Forcella. Domani i piatti della tradizione

Si riparte da Forcella, un quartiere che vuole rinascere: dopo mesi in cui è sembrato inutile parlare di turismo, a Napoli tornano a fervere le iniziative.

"Buono pulito giusto" è lo slogan adottato dai i fondatori della Comunità Slowfood Forcella che domani (4 agosto) presenteranno nei propri locali le prime pietanze della tradizione.

Sono cinque i locali che domani a pranzo e a cena presenteranno un piatto speciale, frutto della collaborazione tra i ristoratori di Forcella, Legambiente Parco Letterario Vesuvio, e Circoli Slow Food Napoli e Vesuvio:



“1947 Pizza fritta”, via Pietro Colletta 29/31



“Antica Osteria Pisano”, piazzetta Crocelle ai Mannesi 1



Ristorante Pizzeria “Il Miracolo”, via Vicaria Vecchia, 33/34



Trattoria Pizzeria Pub “Spuzzuliamm”, via Pietro Colletta 45/57



Gelateria “Al Polo Nord 1931”, via Pietro Colletta 41/43.



I titolari dei locali sono Vincenzo Durante, Gennaro Pisano, Gennaro Alvigi, Gianluca Leanza ed Antonio Raio, che insieme a rappresentanti dell’Associazione Durante, Legambiente e Slow food hanno fondato la prima Comunità Slow Food della città di Napoli, pronta a far gustare alcuni piatti tipici di cui saranno illustrate anche storia e caratteristiche.

“Non è l’unico primato cittadino che può vantare Forcella – spiega il presidente dell’Associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna - Qui è nato, infatti, il Primo Patto Locale per la Lettura della città (readingforcella.it) e qui nasce la prima Comunità Slow Food cittadina, segno dell’effervescenza culturale e della voglia di riscatto che mostra da anni questo quartiere”.

“Dalla Comunità Slow Food Forcella nascerà certamente un’ulteriore spinta ad uno sviluppo sostenibile, sano e duraturo per l’intera area", sostiene Paola Silvi della famiglia di Legambiente









Ultimo aggiornamento: 13:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA