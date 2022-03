Accoglienza ai profughi ucraini nei piccoli borghi calabresi

«Accolgo con interesse le possibili misure per incentivare i piccoli borghi calabresi all'accoglienza dei profughi ucraini». Così in una nota il consigliere regionale calabrese del Pd, Mimmo Bevacqua, riprendendo l'annuncio del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che a margine di una conferenza stampa ha affermato: «Le ombre della guerra purtroppo si allungano su tutto il mondo occidentale. Per parte nostra stiamo tentando di mettere in campo delle misure, da finanziare con i fondi comunitari, per accogliere i profughi ucraini nei borghi calabresi. Ho chiesto alla dirigenza di valutare questa possibilità, abbiamo avanzato un quesito alla Commissione europea e oggi faremo una verifica in tal senso».

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Guerra Ucraina, profughi in arrivo: accoglienza all'Ospedale del... LE PAROLE Ucraina, lo sport reagisce alla guerra Malagò: «Mai... LA RESISTENZA Kiev, ecco come i civili si preparano al grande attacco di Putin:...

«Così come abbiamo sostenuto nel corso dell'ultimo Consiglio regionale - spiega Bevacqua - riteniamo che le Istituzioni debbano farsi carico e trovare soluzioni locali nei confronti del popolo ucraino. Ciò che sta accadendo in queste ore interessa tutti noi e da amministratori abbiamo l'onere di occuparci di ogni aspetto che possa, in qualche modo, favorire serenità».

«La proposta del presidente Occhiuto, quindi - conclude - deve essere inquadrata in quest'ottica: siamo pronti e disponibili a fare la nostra parte. Anche perché, con tale proposta, si potrebbe finalmente apportare quel contributo necessario di ripopolamento dei borghi e di inizio verso una nuova prospettiva degli stessi che ribadiamo da tempo. I nostri borghi hanno bisogno di una nuova linfa programmatica e di aiuti concreti, adesso è il momento opportuno».