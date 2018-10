CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sapeva già di essere indagato Mimmo Lucano, ma non gli importava. L'ideatore del sistema Locri, lo spiegava nelle intercettazioni: «Ho trovato il modo per azzerare la burocrazia». Fuorilegge lo era per scelta, deciso ad aggirare le norme previste dal decreto che «una brutta persona», come definiva l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, aveva voluto e approvato. E Lucano voleva essere il difensore degli ultimi, un sindaco «fuorilegge» che combatte contro norme «balorde» approvate da quello Stato che lui stesso rappresentava.