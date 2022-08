Assegni Inps per figlio: 166 euro in Calabria, è l'importo massimo

Bonus alle famiglie, record in Calabria. L'Inps sottolinea che circa il 46 per cento degli assegni pagati per figlio si riferisce a beneficiari appartenenti a nuclei con Isee inferiore ai 15.000 euro, mentre più del 20 per cento dei figli appartiene a nuclei familiari che non hanno presentato Isee e quindi hanno avuto l'importo minimo (50 euro al mese a figlio). Con riferimento ai pagamenti di competenza del mese di giugno, l'importo medio per figlio va da 50 euro per chi non presenta Isee o supera i 40.000 euro, a 194 euro per le classi di Isee fino a 15.000 euro. A giugno, la concentrazione di importi più elevati si ha al Sud (il valore massimo pari a 166 euro per ciascun figlio si registra in Calabria); mentre gli importi meno consistenti si registrano al Centro e al Nord (il valore minimo si registra nella Provincia autonoma di Bolzano dove per ciascun figlio si ha in media un importo mensile per figlio pari a 131 euro).

APPROFONDIMENTI CRONACA Rete Ferroviaria Italiana, Napoli-Bari: i lavori entrano nella fase... L'ARTE Museo di Capodimonte, domenica gratuita e il parco resta aperto la... IL RETROSCENA Giorgia Meloni, la leader di Fdi si prepara al tour dai leader europei