Lamezia Terme, cadavere carbonizzato dentro un'auto in fiamme: scoperta choc

Il cadavere carbonizzato di una persona di sesso maschile é stato trovato a bordo di un'automobile data alle fiamme nella periferia di Lamezia Terme. Secondo quanto è emerso dalle indagini della polizia di Stato, la vittima sarebbe un anziano di cui però, al momento, manca un riconoscimento ufficiale.

Così come non è ancora certo se il ritrovamento del cadavere sia da collegare ad un omicidio o ad altre cause, tra cui il suicidio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire quanto è accaduto.