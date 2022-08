Calabria, 2271 guariti dal Covid: quasi il doppio dei nuovi contagiati

La situazione migliora. Nelle ultime 24 ore in Calabria ci sono stati 2.271 guariti dal Covid, quasi il doppio rispetto ai nuovi contagiati, che risultano essere 1.357, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 1.624. Dati confortanti anche per quel che riguarda i decessi, uno soltanto rispetto ai 5 di ieri (in totale 2.848), e i ricoveri nelle rianimazioni sono stabili a quota 12. In aumento di tre, invece, le persone ricoverate nei reparti ordinari (cifra complessiva 281). Così come registra un rialzo il tasso di positività, dal 25,75 al 29,42%, con 4.613 tamponi effettuati (totale 3.542.022).

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 2.698 casi e un morto: indice di contagio al... LE TRADIZIONI Madonna della Neve, processione a Ponticelli: migliaia in strada per... L'AQUILA Pedopornografia, 10mila foto di bambini archiviate nel pc e nel...

Per l'esattezza, i guariti sono 430.947 (+2.271), gli attualmente positivi 72.616 (-915) e le persone in isolamento 72.323 (-918). I dati sono riportati nel Bollettino quotidiano redatto dalla Regione sulla base delle comunicazioni fornite dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali.