Calabria, confiscati beni per un milione di euro

La Direzione investigativa antimafia, coordinata dalla procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, sta dando esecuzione a un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni, per un valore complessivo stimato in quasi un milione di euro, riconducibili ad un soggetto ritenuto appartenente alla famiglia malavitosa di Villa San Giovanni. Il soggetto colpito dal provvedimento di confisca, titolare di fatto di una società di servizi, sarebbe risultato appartenente ad una famiglia di 'ndrangheta, federata alla potente consorteria attiva nel comprensorio di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e territori limitrofi. È stata disposta, fa sapere la Dia, la confisca della società comprensiva dell'intero patrimonio aziendale, di due immobili e cinque appezzamenti di terreno di cui uno edificabile nella provincia di Reggio Calabria, di un immobile in provincia di Milano nonché delle disponibilità finanziarie. Il Tribunale ha sottoposto anche l'uomo alla misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni e sei mesi, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.