Calabria, è allarme siccità: ora si teme per gli agrumi

La siccità in Calabria ad oggi ha fatto registrate una cascola di fiori e frutti relativamente alle colture olivicole, con una media regionale del danno che si attesta al 30%; la costa jonica a tratti raggiunge picchi di cascole che superano il 60%. Ma si teme anche per gli agrumi, con un'elevata cascola nel periodo di fioritura, e le orticole. Circa il 30 per cento in meno delle rese di grano, costi per le irrigazioni di soccorso triplicati e la solita ormai infinita questione consorzi di bonifica fotografano la Sicilia dell'estate 2022.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Pensioni rivalutate del 2%, aumenti agli stipendi fino a 35mila euro... LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Contratti comunali, dalle maestre ai vigili: aumenti fino a 102 euro... L'INTERVISTA Clima, il leader dei Sioux promette la danza della pioggia per...

Anche quest'anno i problemi per gli agricoltori riguardano principalmente le strutture che portano l'acqua in campagna. Nell'area interna dell'isola, tutti i prodotti stanno soffrendo un pesante stress idrico dai vigneti ai frutteti così come gli ortaggi. Invasi ok, invece, in Sardegna.