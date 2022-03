Calabria e Sicilia meno efficienti per spese e convegni con rating C

Calabria e Sicilia sono le Regioni meno efficienti nelle spese sostenute per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e convegni. Sono le uniche Regioni italiane a ricevere la 'C', il rating peggiore assegnato dalla speciale classifica elaborata per l'Adnkronos dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell'ambito del progetto 'Pitagorà, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia (sul sito www.adnkronos.com tutte le tabelle e le cifre del report).

Nello specifico, per questa voce, nel 2020, la Calabria ha speso 2.256.279,68 euro e la Sicilia 6.657.238,52. In Calabria, tuttavia, la cifra appare in calo rispetto al picco registrato nel 2019 (5.719.445,36 euro) e soprattutto nel 2018 (8.243.638,06), tornando a un valore vicino al 2017, quando si era fermata a 2.168.382,89 euro. Anche in Sicilia l'importo ha subito un brusco calo rispetto al record dei 16.316.497,35 euro toccato nel 2019, ma resta al di sopra dei valori del 2017 (4.738.977,68) e 2018 (4.866.543,98).