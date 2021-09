Elezioni in Calabria, Boccia: «Conosciamo i disastri di de Magistris»

«Il candidato de Magistris non è destra e non é sinistra. È se stesso e i disastri che ha lasciato a Napoli li conoscono tutti. Tutto possiamo consentire, tranne che la Calabria si trasformi in quella che purtroppo è stata Napoli negli ultimi dieci anni». Lo ha detto a Cosenza Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd. «La corsa - ha aggiunto Boccia - è tra noi e Occhiuto e i calabresi devono sapere che un voto a de Magistris è indirettamente un voto alla destra».