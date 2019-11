Regionali in Calabria, il Pd fa rotta su Giuseppe Gualtieri che arrestò Bernardo Provenzano

Ultimo aggiornamento: 12:45

In corsa c’è, come autocandidato civico che il Pd potrebbe appoggiare ma forse più no che si, Maurizio Talarico , calabrese di successo con base a Roma a via del Coronari, che è riuscito a collocare le sue cravatte sulla camicie di Trump e le sue pochettes sulle giacche di Conte di cui è buon conoscente. Dunque lui, il Talarico, sarà il candidato governatore del centro sinistra più i civici in Calabria per il voto del 26 gennaio?Dal Nazareno trapela una voce riservatissima che dice un’altra cosa: si starebbe lavorando su un'altra personalità, su quello che viene definito un "fuoriclasse" e “il candidato perfetto”. Chi sarebbe questo Mister X? Sarebbe l'ex prefetto calabrese Giuseppe Gualtieri , che da dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dopo un lungo "appostamento", arrestò Bernardo Provenzano. Per ora si tratta di voci, e d’intenzioni, ma a sinistra la ricerca della figura giusta per non dare la Calabria a Salvini è diventata una priorità.