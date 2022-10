Calabria, l'amara verità della sanità vista da un preciso punto di vista

In un libro ricco di documenti, dati e numeri, l'autore Carlo Guccione punta il dito contro le carenze della sanità calabrese e i responsabili della situazione. “Amara verità”, edito da “Luigi Pellegrini”, è una denuncia che racconta quel che è accaduto in questi ultimi anni da un punto di vista preciso, quello dell'esponente del Pd nell'aula del consiglio regionale impegnato a sollevare una questione dopo l'altra, ora raccolte nelle pagine del volume. Nel mirino, deficienze e ritardi, limiti e distorsioni, capacità organizzativa nel settore sanitario, interessi e burocrazia. Alla fine, a pagarne il prezzo sono sempre i cittadini che si ritrovano in pronto soccorso ingolfati, lunghe attese per cure, esami diagnostici e visite specialistiche, tra medici e infermieri in numero ridotto o costretti spesso a lavorare in condizioni proibitive.