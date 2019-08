Lunedì 19 Agosto 2019, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2019 13:00

Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, per dimostrare che il mare della sua città non è assolutamente inquinato, ha deciso di berne un bicchiere.Il gesto è stato poi condiviso dal sindaco sulla sua pagina Facebook. «Noi vogliamo una città pulita, sicura e serena e andremo avanti per la nostra strada», si legge nella didascalia che accompagna il post.Già qualche giorno prima Magorno aveva bevuto l'acqua marina, però con le mani e dalla riva. La replica con il bicchiere è nata per zittire chi lo aveva accusato di aver messo in piedi una messinscena. Utilizzando il bicchiere trasparente per rendere chiaro ed evidente il suo gesto, ha fatto ricredere tutti quelli che continuano ad affermare che il mare della Calabria è inquinato.