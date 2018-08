Lunedì 27 Agosto 2018, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucia Blefari, 28 anni, mamma con già due bambine di 4 e 2 anni, nove mesi fa ha scoperto di essere di nuovo incinta. La gravidanza è proseguita con successo e il 13 agosto, alle 2.42, è nata la piccola Anastasia, una bambina speciale con una mamma e una nonna speciale subito soprannominata «la piccola della strada statale 106».Durante la corsa da Cirò Marina all'ospedale di Crotone, le contrazioni sono arrivate e Lucia ha fatto fermare l'auto a Strongoli Marina: il marito, la mamma e la sorella - che erano in auto - si sono armati di coraggio e, in attesa dell'arrivo dell’ambulanza, hanno accompagnato il parto di mamma Lucia e la nascita della piccola Anastasia.Migliaia le reazioni sui social, dove ormai la notizia è diventa virale con tanti cittadini commossi ed emozionati: «Finalmente una bella notizia sulla strada statale 106», è il commento più ricorrente. Anche l’associazione «Basta vittime sulla strada statale 106» ha salutato la lieta novella con grande commozione e con «sincera e profonda gioia immensa». «La piccola Anastasia - recita il comunicato diffuso dall'associazione - non è solo una nuova vita che nasce sulla strada statale 106 ma è per tutti un augurio e una speranza. Un fiocco rosa tra tanti fiori, un sorriso tra le lacrime, la vita che vince sulla morte».