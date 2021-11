Veleni e ricorsi contro Pino Aprile: è la diaspora dei partitini sudisti

Lo chiamano “Primo Aprile”, per dire, con uno sberleffo, che per loro è stato un grande bluff o un brutto scherzo. Volano gli stracci nel movimento meridionalista del giornalista e scrittore Pino Aprile, nato appena due anni fa, diventato in poco tempo il più importante esperimento di organizzazione politica meridionalista, ma già dentro la tempesta, quasi a confermare la maledizione di un grande pensiero condannato a disperdersi in mille...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati