Venerdì 13 Settembre 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 07:05

Abbiamo mappato completamente Marte, Mercurio, Venere ma la Terra resta ancora in gran parte oscura. Circa il 65 per cento del nostro pianeta è infatti sconosciuto, poiché appena il cinque percento dei fondali marini è stato mappato topograficamente. Conoscere la loro forma significa comprendere sempre di più la dinamica della Terra, come si è evoluta e quindi per i ricercatori capire, ipotizzare come potrebbe evolvere in futuro. I ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia negli ultimi anni, grazie a nuove e avanzate tecnologie per elaborare dati, stanno mappando il Mediterraneo. Mai però avrebbero creduto di trovarsi di fronte a una scoperta inattesa. A pochi chilometri dalla costa calabra tra Scalea e Diamante, infatti, è stato individuato un complesso vulcanico finora sconosciuto.