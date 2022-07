Calabria, soccorsi 600 migranti: a bordo cinque corpi senza vita

Un peschereccio alla deriva con oltre 600 migranti è stato soccorso ieri, a circa 124 miglia dalla Calabria, da una nave mercantile, da tre motovedette della Guardia Costiera e da un'unità della Guardia di Finanza. A bordo sono stati trovati anche cinque corpi senza vita.

Sono state 674 in totale le persone tratte in salvo, alcune recuperate direttamente dall'acqua, dalle motovedette CP323, 332 e 309, dalla Pv3 della Guardia di Finanza e dalla nave mercantile Nordic, fatta dirigere in area per l'emergenza, che poi le ha trasbordate su nave Diciotti della Guardia Costiera, presente nell'area del soccorso.