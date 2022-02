Caro bollette, aumenti insostenibili: Sos dei partiti in Calabria

«L'emergenza bollette colpisce famiglie, hotel, resort, imprese, artigiani, commercianti, professionisti, cioè tutte le fasce produttive del nostro paese, con aumenti non sostenibili che raddoppiano o triplicano i costi. Una situazione inverosimile che non era prevedibile, ma che è figlia di scelte scellerate del passato a livello governativo e parlamentare, che non hanno mai predisposto un adeguato e concreto piano energetico nazionale». Lo scrive in una nota Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega in Calabria.

«Mancanza di idee, indecisioni, veti inspiegabili -aggiunge - hanno fatto sì che l'Italia si sia tagliata le gambe da sola ed oggi, non avendo un vero e sostenibile piano energetico, debba dipendere da altre nazioni. Con gli ultimi aumenti incontrollabili ci troviamo a dover assumere provvedimenti eccezionali per evitare il rischio di perdite di aziende, negozi e posti di lavoro. La Calabria, però, esporta energia e ha un sistema naturale che gli consente anche di crearla in modo sostenibile e, quindi, appare più che necessario porre in essere tutte quelle condotte oggi indispensabili per affrontare seriamente e scientificamente il problema».

«Solo con la creazione di una agenzia per il monitoraggio, controllo e predisposizione di un piano regionale - sottolinea Saccomanno - si potrà affrontare il problema e cercare di trovare soluzioni strutturale, in attesa che il governo metta in atto misure tendenti ad attenuare i profondi disagi esistenti. Non il solito carrozzone per collocare i trombati di turno, ma soggetti esperti, trasparenti e competenti che possano, con serietà, predisporre un piano energetico che possa guardare al presente ed al futuro nell'esclusivo interesse dei calabresi», conclude.