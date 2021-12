Cosenza, bambina di 6 mesi positiva al Covid ricoverata e intubata in terapia intensiva

Peggiorano le condizioni della bimba di 6 mesi ricoverata a Cosenza perché positiva al Covid-19. È stata intubata ed è ancora ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Annunziata di Cosenza guidata dal dottore Gianfranco Scarpelli.

La piccola, originaria di Casali del Manco, presenta un quadro clinico complesso, ma al momento stabile. Ha una polmonite interstiziale che ha compromesso il cinquanta per cento dei polmoni. Secondo quanto si apprende, i medici hanno preferito la ventilazione non invasiva fino alla giornata di oggi, ma adesso hanno preso la decisione di intubare per cercare di risolvere il problema.

Anche i genitori e i familiari stretti, vaccinati, sono positivi al Coronavirus e in isolamento.