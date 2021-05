Donna trovata morta a Cosenza: casa a soqquadro, si pensa a un omicidio

Cosenza, dramma nel tardo pomeriggio per quello che sembra un caso di omicidio in quanto la casa, teatro dei fatti, è stata trovata a soqquadro. Il cadavere di una donna, Mirella Spadafora, è stato trovato in un appartamento di via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi a Cosenza. La donna aveva 68 anni. Secondo quanto si apprende l'allarme è stato lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. È atteso l'arrivo della Scientifica per i rilievi e per accertare se si tratti di omicidio o di morte naturale. Inoltre la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Sul posto ci sono i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

