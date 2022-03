Covid, basta emergenza e crisi: in Calabria sostegni alle imprese

«Abbiamo messo in piedi un'altra misura concreta per sostenere imprese e professionisti colpiti dalle conseguenze del Covid. Uno strumento immediato per consentire a queste categorie di affrontare l'onda d'urto della pandemia alla quale, purtroppo, si aggiungono anche gli effetti della guerra in Ucraina». Con queste parole l'assessore allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali della Regione Calabria, Rosario Varì, annuncia 'Riapri Calabria Ter', iniziativa del dipartimento regionale che sarà operativa dal prossimo 4 aprile.

La misura consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, da 2mila a 6mila euro, su una dotazione finanziaria di circa 18 milioni di euro. L'assessore è infatti convinto che «la ripresa economica deve essere supportata con ogni azione possibile, a maggior ragione nel difficile momento che stiamo vivendo, durante il quale il conflitto in Ucraina e le conseguenze economiche che ne stanno derivando hanno notevolmente rallentato il processo di ripresa».

«L'emergenza sanitaria è tutt'altro che conclusa - rimarca Varì -, e gli effetti sulla base produttiva in Calabria continuano ad essere significativi sia sul piano delle aspettative di crescita che su quello della tenuta economico-patrimoniale delle aziende»