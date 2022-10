Covid Calabria: 577 contagiati, zero morti e 287 guariti in più

Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione Calabria, sono 577 i nuovi contagi registrati (su 3.207 tamponi effettuati), più 287 guariti e zero morti (per un totale di 3.034 decessi). Il bollettino, inoltre, registra un "più" 290 attualmente positivi, meno 3 ricoveri (per un totale di 153) e, infine, un paziente in meno nelle terapie intensive (per un totale di 9 ricoverati).