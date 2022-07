Covid in Calabria, 1456 contagi: il tasso di positività è al 33,34%

Ci sono 1.456 contagiati Covid in più in Calabria, che porta il totale a quota 423.909. Il tasso di positività è il 33,43%, con 4.356 tamponi effettuati (dato complessivo 3.265.557). I nuovi decessi sono tre, con il totale delle vittime che arriva a 2.686. Ci sono, inoltre, 22 ricoveri in più in area medica, mentre quelli nelle rianimazioni restano stabili a sette. I casi attivi sono 43.699 (+1.057), gli isolati a domicilio 43.459 (+1.035) ed i guariti 377.524 (+396). I dati sono comunicati alla Regione dai Dipartimenti di prevenzione delle cinque Aziende sanitarie provinciali della Calabria.

