Covid in Calabria, 3057 contagi L'incidenza al 32%: è stabile

Resta stabile, anche se registra un lieve calo, la curva dei contagi in Calabria. Sono 3.057 i positivi al Covid 19 riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione con 9.581 tamponi e un tasso che sfiora il 32%. Sei i decessi che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 2.729. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, +8 (314) mentre calano di due unità quelli in terapia intensiva (15). I guariti sono 389.781 (+1.654), gli attualmente positivi 65.165 (+1.397) e gli isolati 64.836 (+1.391). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 3.366.970. Le persone risultate positive al coronavirus sono 457.675.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, 11.546 positivi e incidenza oltre il 27%: tre... I CONTAGI Omicron, De Luca avverte: «Prudenza e mascherina altrimenti ad... NAPOLISMART Gli Psicologi in concerto all'Arena Flegrea (Newfotosud, Giuseppe...