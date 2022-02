Covid in Calabria, altri sei morti ma calano i contagi nella regione

Il Covid allenta la presa, meno contagi nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 1.136, ieri erano 1.658 i nuovi casi con 8.578 tamponi e il tasso di positività al 13,24%. I decessi sono sei e portano il totale delle vittime a 2.079. Ancora in calo significativo i ricoveri nei reparti ordinari, -14 (282);stabili quelli in terapia intensiva (22). I guariti sono 164.615 (+1.541) mentre gli attualmente positivi 46.110 (-411) e gli isolati 45.806 (-397).

Secondo l'ultimo bollettino sull'epidemia, sono stati eseguiti 2.262.589 tamponi, di cui 212.804 sono risultati positivi. Dall'inizio dell'emergenza, i casi sono così distribuiti: Catanzaro al momento 4923 positivi (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 4858 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23482 (23257 guariti, 225 deceduti); Cosenza al momento 11939 casi positivi (100 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11830 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34104 (33220 guariti, 884 deceduti); Crotone al momento 3217 casi positivi (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3193 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18399 (18218 guariti, 181 deceduti); Reggio Calabria al momento 13555 casi positivi (83 in reparto, 9 in terapia intensiva, 13463 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75762 (75135 guariti, 627 deceduti); Vibo Valentia al momento 12269 casi positivi (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12257 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13352 (13202 guariti, 150 deceduti).