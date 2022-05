Covid in Calabria, aumenta di nuovo il numero delle vittime: 3 in un giorno

Dopo lo zero di ieri, torna ad aumentare il numero delle vittime da Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi con il totale da inizio pandemia che arriva a 2.611. I nuovi contagi sono 833, con un tasso di positività del 15,78% (ieri 15,22). Aumenta di 2 - nel saldo tra ingressi ed uscite - il numero dei ricoverati in area medica (172) mentre resta stabile a 5 quello nelle terapie intensive. I nuovi guariti sono 1.228, i casi attivi 38.585 (-399) e gli isolati a domicilio 38.408 (-401). I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.121.695 con 389.738 positivi.

