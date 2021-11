Covid in Calabria, aumentano ancora i ricoveri in ospedale

Nuovo aumento del numero dei ricoverati in area medica per Covid-19 in Calabria. Nel saldo tra ingressi e dimissioni, i nuovi degenti sono 7 portando il totale a 124, avvicinandosi alla soglia di rischio del 15% dal momento che sulla base dei dati di ieri, secondo Agenas, il tasso di occupazione dei posti letto in Calabria era al 12%. Stabili, invece, a 16 i ricoverati in terapia intensiva.

I nuovi contagi delle ultime 24 ore sono 146 contro i 236 di ieri ma con un numero di tamponi processati, per effetto del fine settimana, di meno della metà del giorno precedente. Il tasso di positività risulta così in aumento dal 4,57 al 5,75%. Nelle ultime 24 ore si registra anche una vittima, con il totale che sale a 1.496. I casi attivi sono 4.279 (+47), gli isolati a domicilio 4.139 (+40) ed i nuovi guariti 98. Ad oggi sono stati fatti 1.425.683 tamponi con 92.651 positivi. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 335 (14 in reparto, 7 in terapia intensiva, 314 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.783 (11.617 guariti, 166 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1.587 (56 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.525 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.935 (27.258 guariti, 677 deceduti). Crotone: casi attivi 180 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.873 (8.755 guariti, 118 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.675 (41 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.631 in isolamento domiciliare); casi chiusi 31.268 (30.848 guariti, 420 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 372 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 363 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.144 (7039 guariti, 105 deceduti).