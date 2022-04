Covid in Calabria, aumentano i ricoveri nei reparti di degenza

Aumentano i ricoveri Covid nelle 24 ore: la Calabria registra 2 punti percentuali in più e l'occupazione dei posti letto si si attesta al 34 per cento, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri sera. Un motivo in più per non abbassare la guardia e continuare ad adottare le protezioni, dalle mascherine al distanziamento sociale, nonostanate sia stata dichiarata conclusa la fase più critica, quella dell'emergenza coronavirus.