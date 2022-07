Covid in Calabria, balzo di contagi: 4598 in più ma aumentano i test

Balzo di contagi da Covid in Calabria, con +4.598 ma a fronte di un consistente aumento dei tamponi fatti che nelle ultime 24 ore sono stati 13.929. Il tasso di positività, infatti, varia lievemente rispetto a ieri, calando dal 33,79 al 33,01%. Quattro le vittime, due in meno rispetto a ieri, con il totale che si aggiorna a 2.716. In rialzo - nel saldo tra ingressi ed uscite - anche il numero dei ricoverati, +14 in area medica (315) e +1 in terapia intensiva (11). Gli attualmente positivi sono 59.952 (+3.173), gli isolati a domicilio 59.626 (+3.158) ed i nuovi guariti 1.421. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è stato di 3.337.168 con 448.291 positivi.

