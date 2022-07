Covid in Calabria, sfondato il tetto dei 300 ricoveri nelle ultime 24 ore

Hanno superato quota trecento - sono 301 per l'esattezza - i ricoveri per Covid 19 nei reparti di cura in Calabria. Sono undici i nuovi ingressi ordinari mentre scendono di quattro quelli in terapia intensiva (10 in totale). Nelle ultime 24 ore, in tutta la regione, si contano 1.884 nuovi contagi con 5.576 tamponi processati e la percentuale che torna a puntare in alto, al 33,79%. Sei i decessi, uno dei quali risale a ieri, che portano il totale delle vittime ad inizio pandemia a 2.712. I guariti sono 384.202 (+621); gli attualmente positivi 56.779 (+1.257) e gli isolati 56.468 (+1.250).

In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti ammonta a 3.323.239. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 443.693.