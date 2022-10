Covid in Calabria, stabili i contagi: 722 nuovi casi, tasso in discesa

Curva dei contagi che si mantiene stabile in Calabria dove, con 4.331 tamponi processati, nelle ultime 24 ore, si riscontrano 722 contagi, ieri erano 791. In discesa il tasso di positività che dal 18,18 è passato al 16,67%. Cinque le vittime che portano il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia a 3.049. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, -2 (142) mentre aumentano quelli in terapia intensiva,+2 (9). I guariti sono complessivamente 561.609 (+863), gli attualmente positivi 10.582 (-146) e gli isolati a domicilio 10.431 (-146). In Calabria, ad oggi - secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.875.980. Le persone risultate positive al coronavirus sono 575.240.