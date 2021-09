Calabria unica Regione "rossa", in verde nord-ovest, Abruzzo e Sardegna: la mappa Covid dell'Ecdc

La Calabria resta l'unica Regione in "rosso" sul territorio nazionale, mentre sono "verdi" le Regioni del nord-ovest, insieme ad Abruzzo, Molise e Sardegna. È la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza del Covid in Europa. Rispetto alla settimana scorsa, i contagi in rapporto alla popolazione calano in Spagna e Francia, ma aumentano in Germania. La Slovenia e la parte occidentale della Romania sono aree ad alta incidenza, colorate in rosso scuro.

«Covid, in autunno aumenteranno i contagi tra i bambini»: la previsione dell'Ecdc

Da qui a novembre c'è un alto rischio di aumento di contagi e morti per i Paesi europei che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale Covid-19 sufficientemente elevata nella loro popolazione totale. È il messaggio della nuova valutazione del rischio Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). La circolazione del virus, è l'analisi dell'Ecdc, è molto elevata. Finora soltanto il 61% della popolazione totale in Europa (Ue e Spazio economico europeo) è stato completamente vaccinato e solo tre Paesi (Malta, Portogallo e Islanda) hanno vaccinato più del 75% della loro popolazione totale.