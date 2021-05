De Magistris candidato in Calabria: «No al parco eolico nei vigneti di Cirò»

«Basta devastazione del paesaggio e basta opere inutili e dannose. No al parco eolico nei vigneti di Cirò. No a pale alte duecento metri che distruggono il paesaggio in violazione dell'articolo 9 della Costituzione. Un attentato a migliaia di ettari di vigneto che rappresentano la potenza agricola e ambientale della Calabria. Se non fosse stato per la protesta dei viticoltori del cirotano istituzioni e politica avrebbero dato il via libera definitiva allo scempio già autorizzato». Così il candidato alla presidenza della Regione Calabria e sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

«Ora - prosegue - in campagna elettorale, gli stessi partiti che hanno autorizzato questo scempio fanno vedere che sono contrari. Non fidatevi. Sono quelli che hanno venduto la terra per interessi. La terra è nostra, dei contadini, dei produttori, dei coltivatori, del popolo. Quando sarò presidente, la Calabria non sarà più terra di colonizzatori che in combutta con la politica locale vendono terra e futuro». «Il crotonese è stato devastato da multinazionali, mala politica, criminalità organizzata che hanno devastato natura, territorio e lavoro. È finita per voi, il tempo delle vostre politiche vergognose è cessato. Ora il potere passa ai territori ed al popolo che saranno protagonisti e non più sudditi», conclude de Magistris.