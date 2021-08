De Magistris candidato in Calabria: «Daremo di nuovo dignità ai calabresi»

«Finalmente il 3 ottobre si vota, perché la Regione con la guida di Spirlì ogni giorno precipita sempre più nel baratro: interi comuni e territori senz’acqua, rifiuti ovunque, senza un piano e una strategia, se non quella di considerare Crotone la discarica dove interrare i rifiuti che si ammassano nelle strade delle città. Campagne e boschi che bruciano in assenza di qualsiasi piano adeguato di difesa del territorio, assenza di progettazione per i fondi del piano di resilienza e ripartenza, depuratori che non funzionano e intere zone costiere deturpate dall’inquinamento. Ma Spirlì e la sua squadra sono impegnati ad assumere portaborse e a fare propaganda. Inoltre dal dibattimento nelle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è emerso come la mafia si sia infilata nel trasversalismo affaristico tra centro sinistra e centrodestra. Ci vogliono onestà e mani pulite. Non vediamo l’ora di governare per poter ridare subito dignità a una regione e ad un popolo che merita altro rispetto ad una politica che ha distrutto i diritti e pensato solo ai propri interessi». Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI De Magistris candidato in Calabria:«Alleanze con chi è... LE ELEZIONI Elezioni regionali in Calabria, de Magistris:«Magistrati... LE ELEZIONI De Magistris candidato in Calabria: Occhiuto indegno rappresentare...