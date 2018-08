CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 09:00

La morte arriva improvvisa nel cuore della notte nella piazzetta di Diamante strapiena di gente e si porta via la vita di un ragazzo di 23 anni. Al culmine di una rissa scoppiata tra due gruppi di giovani spuntano le lame dei coltelli e matura la tragedia. Francesco Augeri, 23enne residente nella località turistica e figlio di un medico molto noto e stimato a Diamante, muore durante il trasporto in ospedale. Un suo amico, un giovane napoletano del quale si conoscono al momento solo le iniziali - Raffaele Criscuolo, 28enne, residente a Boscotrecase - tenta di difendere la vittima ma viene a sua volta colpito dalla furia dei fendenti; i colpi fortunatamente non raggiungono organi vitali, se la caverà.È ancora tutto da chiarire il contesto che ha portato ad una tragedia assurda. Indagini in pieno corso: abbottonatissimi i carabinieri del comando provinciale di Cosenza diretto dal colonnello Piero Sutera, che tuttavia sarebbero vicini alla soluzione del caso e alla identificazione dei responsabili dell'assurdo omicidio.