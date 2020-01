Affluenza 66,49 per cento, alle 23, alla chiusura dei seggi, per le elezioni regionali in Emilia Romagna quando sono giunti i dati di 184 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 36,83%.

Dopo anni in cui è stata in caduta libera, l'affluenza in Calabria torna a crescere in questa tornata elettorale, di un solo punto, fermandosi alle 19 al 35,52% contro il 34,68% delle precedenti elezioni. L'imprenditore Pippo Callipo, candidato dal centrosinistra, deve vedersela con Jole Santelli, deputata di Forza Italia di lungo corso, candidata governatrice, dopo lunghe trattative interne, per tutto il centrodestra unito. Il voto di oggi è considerato dalle opposizioni decisivo per dare una spallata al governo, qualora in Calabria, fino ad oggi a guida centrosinistra, come in Emilia Romagna, altra Regione che va al voto oggi, a spuntarla fosse il centrodestra.

Buona l'affluenza a Reggio Calabria, dove ha votato il 38,99 (era stato il 36,23 alle precedenti consultazioni) e a Cosenza dove è andato alle urne il 45,75 contro il 40,26 del passato. A Crotone l'affluenza più bassa: è andato alle urne solo il 36,84.



