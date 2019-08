Venerdì 16 Agosto 2019, 21:25

La polizia di Stato ha avviato indagini per accertare eventuali responsabilità nella caduta dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un edificio di Parghelia, nel vibonese, di una donna disabile di 30 anni originaria della provincia di Napoli.La donna, che é sordomuta, è stata trasferita in elisoccorso nell'ospedale Pugliese di Catanzaro, dove é stata ricoverata con prognosi riservata. La donna ha riportato un trauma cranico, con sospetta frattura dell'osso temporale. Immediato l'intervento del 118 la cui sala operativa, su disposizione del dirigente regionale, Antonio Talesa, ha disposto l'impiego dell'elisoccorso. Per accertare quando é accaduto la polizia ha sentito il marito della donna, che era in casa insieme a lei nel momento del fatto.