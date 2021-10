Elezioni regionali in Calabria, de Magistris indietro negli exit poll

È in ritardo Luigi de Magistris, candidato arancione alla presidenza della Calabria. Stando ai primi Exit poll, il sindaco uscente di Napoli è terzo, con una percentuale che oscilla tra il 21 e il 25 per cento. E, in quanto non candidato in lista, resterebbe fuori dall'assemblea, nonostante la mobilitazione dopo la sentenza di condanna inflitta a Mimmo Lucano. In base ai dati del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Calabria il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5 per cento, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28. Ma, solo dalla conta delle preferenze nell'urna, sarà possibile avere la certezza.