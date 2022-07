Femminicidio, uccisa a 71 anni: il marito interrogato in caserma

Un'insegnante in pensione, Domenica Caligiuri, di 71 anni, é stata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione a Mandatoriccio, nella zona dell'alto Ionio cosentino. Il marito della donna, che ha 73 anni, é stato accompagnato in caserma per essere sentito dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Al momento, nei suoi confronti, non è stato adottato alcun provvedimento restrittivo, ma ci sono fondati sospetti, secondo quanto si è appreso, che sia stato lui ad uccidere la consorte e madre dei suoi due figli. L'uomo, anche lui pensionato, viene ancora interrogato dai carabinieri e continuerebbe a negare ogni responsabilità, anche se le circostanze in cui è maturato l'assassinio sono tutte contro di lui.

