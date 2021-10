Catanzaro, si fingeva cieca da 20 anni per ricevere soldi dall'INPS: scoperta, dovrà restituire 200.000 euro

Una 74enne si fingeva cieca da quasi venti anni, ricevendo per la falsa infermità un’indennità mensile di circa 1000 euro da parte dell’INPS. Al termine delle indagini, i carabinieri di Catanzaro hanno notificato un decreto di sequestro preventivo per oltre 200.000 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura, per la donna residente nella frazione Lido del capoluogo, accusata di truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche.

L'indagine è scattata diversi mesi addietro quando, dopo una lite di vicinato, i carabinieri si sono resi conto che, dalla descrizione dei fatti, la donna aveva compiuto azioni di vita ordinaria incompatibili con il suo status di non vedente. Inoltre, da una verifica su precedenti denunce sporte dall'indagata all'Arma, è emerso che, in passato, la donna avrebbe riferito di avere "visto" situazioni o cose, dimostrando agli investigatori non avere alcuna invalidità e di riuscire a presentarsi in una caserma dei carabinieri.

A quel punto, i militari, dopo aver verificato che effettivamente la donna percepiva da decenni un'indennità per la propria condizione di non vedente hanno iniziato a seguirla e pedinarla con discrezione, riprendendola ed osservandola mentre compiva attività quotidiane (come fare la spesa guardando e scegliendo con cura i cibi da prendere, passeggiare in autonomia per le strade cittadine voltandosi e guardando a destra e sinistra nell'attraversare la strada e facendo da capofila ad un gruppo di amiche.

Infine, convocata in caserma con una scusa, ormai sicura di non essere più scoperta, ha dimostrato di leggere e firmare normalmente alcuni documenti.