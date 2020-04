Coronavirus in Calabria, folla di persone al funerale rom: il video è virale, scattano le indagini

In piena emergenza coronavirus una folla di persone avrebbe preso parte alle esequie di un uomo di etnia rom. Le immagini del funerale ripreso in un video avrebbero spinto le forze dell'ordine a indagare. È successo nel quartiere Ciampa di Cavallo di Lamezia Terme, in Calabria. Come riporta il sito Lacnews24, le forze dell’ordine stanno procedendo in queste ore al riconoscimento delle persone, in prevalenza rom, che hanno dato l’ultimo saluto al defunto.

Il video è diventato virale in poco tempo e mostra un assembramento di persone all'uscita della bara. L'uomo aveva 50 anni ed è morto in seguito a un infarto. Il funerale, dunque, si sarebbe svolto nonostante i divieti governativi e le persone si sarebbero presentante senza rispettare il metro di distanza o le misure di sicurezza.



Nella folla molti minori e poche mascherine sui volti. Polemiche per l'accaduto e forze dell'ordine al lavoro per verificare la violazione della legge e delle misure di sicurezza vigenti.

Ultimo aggiornamento: 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA