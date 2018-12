Mercoledì 26 Dicembre 2018, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma nella notte. Due persone,, sonoFiat Panda. L'incidente è avvenuto allo svincolo di Rosarno dell'autostrada A2 «del Mediterraneo». Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale di Palmi, il pullman, della ditta Lirosi, stava uscendo dall'autostrada quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con la vettura guidata da, di 49 anni, sulla quale viaggiava con la moglie, di 48, entrambi di Seminara.Nell'urto i due sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polstrada, i sanitari del 118, i vigili del fuoco, e tecnici dell'Anas. Il magistrato di turno della Procura di Palmi Giorgio Panucci ha disposto l'autopsia sul corpo delle vittime che sarà effettuata nell'ospedale di Polistena.