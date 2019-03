Dà fuoco all'auto con dentro l'ex moglie davanti agli studenti del Liceo: la donna è grave

, a Reggio Calabria, per individuarlo e bloccarlo. L'uomo è già stato identificato dalla polizia di Stato. Si tratta di un pregiudicato originario di Ercolano e viene adesso ricercato in tutta la città. Non è escluso che anche lui sia rimasto ustionato: il 42enne e ra evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto ad Ercolano.Secondo gli investigatori, nel compiere la sua azione sarebbe rimasto ustionato.

Ha dato fuoco all'auto con dentro l' ex moglie davanti agli studenti del Liceo: la donna è grave. Ciro Russo , un pregiudicato originario di Ercolano (Napoli), ha incendiato l'auto dentro cui si trovava la sua ex moglie e poi è fuggito. E ora è