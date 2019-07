Venerdì 26 Luglio 2019, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vasta operazione, fase conclusiva dell'indagine denominata «Blu Express», è in corso dalla mattinata di oggi contro il furto, la ricettazione e la successiva rivendita in nero di farmaci e prevede l'esecuzione di tre misure cautelari restrittive e di sequestri preventivi, con l'impiego di oltre 80 militari del gruppo carabinieri per la tutela della salute di Napoli e dell'Arma territoriale.L'operazione è condotta dal Nas di Catanzaro e coordinata dalla Procura di Lamezia Terme.